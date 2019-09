Minder werkzoekenden in augustus van dit jaar tegenover vorig jaar

De daling van het aantal werkzoekenden in onze regio heeft deels te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, zet Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant: “Jongeren vinden sneller de weg naar werk. Door de krapte op de arbeidsmarkt krijgen zij meer kansen,” klinkt het. “Toch zal het voor hen ook nodig zijn om zich regelmatig bij te scholen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. VDAB ontwikkelde daarom workshops waar ook werkenden zich voor kunnen inschrijven.”

Het aantal jongeren in beroepsinschakeltijd dat op zoek is naar werk daalde met meer dan 11 procent. Opvallend is ook dat er minder werkzoekenden zijn die langer dan een jaar geen werk vinden. Het aantal werkzoekenden met een taalachterstand ligt in onze regio dan wel weer erg hoog in vergelijking met Vlaanderen: 39,3 procent tegenover 16,7 procent.