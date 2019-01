Minister Homans vindt politieke situatie in Herne niet kunnen

Voor wielrenner Jürgen Roelandts uit het Dilbeekse Sint-Martens-Bodegem is 2019 het dertiende jaar als prof. In 2018 verliet Roelandts de vertrouwde Lotto-stal en tekende hij bij BMC. Dit jaar rijdt Roelandts voor het Spaanse Movistar. Van waar die overstap en wat mogen we in 2019 van de...