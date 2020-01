Minister Peeters: "Snelheidslimiet op Ring rond Brussel dit jaar nog naar beneden"

De snelheidslimiet op de Ring rond Brussel gaat dit jaar nog naar beneden. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) gezegd tijdens een antwoord op een vraag van parlementslid Stijn Bex (Groen). De maatregel is één van de punten in het Vlaamse Klimaatplan.

De snelheidslimiet van 100 in plaats van 120 kilometer per uur moet volgens de Vlaamse regering leiden tot een lagere CO2-uitstoot en minder fijnstof. Daarnaast moet het ook de doorstroming van het verkeer bevorderen en de verkeersveiligheid verhogen. Al is niet iedereen het daarover eens. Zo pleit Touring voor flexibele snelheidslimieten. Daar is volgens de automobilistenorganisatie wel een draagvlak voor, maar voor een algemene verlaging niet.

"Het gevaar bestaat dat chauffeurs door frustratie dan agressief gaan reageren. Dat is natuurlijk niet goed voor de verkeersveiligheid. Als je die verkeerslimiet wil doorvoeren, zal je een goed controlesysteem moeten hebben, bijvoorbeeld trajectcontrole. Je zal het moeten afdwingen want anders zal het sowieso niet gerespecteerd worden 's nachts. Dan zijn we natuurlijk nog verder van huis", zei Touring-woordvoerder Danny Smagghe vorig jaar in ons nieuws op RINGtv.

Voor de snelheidsverlaging wordt ingevoerd, moet er volgens minister Peeters wel nog één en ander veranderen. Zo moeten er een vijftigtal borden geplaatst worden en er moet nog overleg gepleegd worden met het Brussels Gewest. Maar als het van de minister afhangt, is de snelheidsverlaging dit jaar nog een feit.