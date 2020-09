Minister Weyts: "Openen scholen niet zonder risico, maar we moeten opnieuw leren leven"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts(N-VA) is tevreden over het verloop van de eerste schooldag, al blijft het wel opletten volgens hem. "Maar we moeten doordoen en opnieuw leren leven", zei de minister bij zijn bezoek aan het KTA Horteco in Vilvoorde.

Volgens Vlaams minister Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hebben de scholen de draaiboeken die werden opgesteld, goed opgevolgd. "We hebben voor het onderwijs gekozen. Dat wil zeggen: alle scholen open voor alle leerlingen op alle dagen van de week. Maar we moeten daar niet flauw over doen, dit gaat gepaard met risico's. Er zullen ongetwijfeld besmettingen zijn en er zullen scholen in quarantaine geplaatst moeten worden. Maar we moeten doordoen en terug leren leven", aldus Weyts.

De schoolpoorten maandenlang gesloten houden zoals in het begin van de pandemie, is voor de minister geen optie meer. “Ik ben nooit voorstander geweest van het sluiten van scholen. Ik betreur dat de Nationale Veiligheidsraad die beslissing toch genomen heeft. Ik vind dat we dat nooit meer mogen doen. We mogen nooit meer tolereren dat kinderen en jongeren maanden aan een stuk worden opgesloten achter vier muren in hun eigen huis”, besluit Weyts.