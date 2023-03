Moet restaurant Anobesia wijken voor supermarkt?

Wat is er aan de hand in Affligem? Een projectontwikkelaar diende er een aanvraag in voor een project tussen de Brusselbaan en de Oude Baan. Maar de eigenaar van restaurant Anobesia dat daar gelegen is, zegt onder andere in Het Laatste Nieuws daar niet van op de hoogte te zijn. Kan dat wel? Wij vroegen het aan burgemeester Walter De Donder.

De Donder bevestigt alvast dat er een aanvraag voor een nieuw project in Affligem is ingediend. “Die omvat aan de kant van de Brusselbaan een vestiging van een Jumbo-supermarkt en 150 parkeerplaatsen voor wagens en 84 plaatsen voor fietsers. Achteraan de site wil de ontwikkelaar nog drie grote winkels neerpoten. Helemaal achteraan, langs de Oude Baan, wil hij een sociaal woningproject met acht wooneenheden realiseren.”

Opvallend: de eigenaars van het bekende restaurant Anobesia langs de Brusselbaan zeggen in de media van niks te weten. Onze redactie kon hen vandaag helaas niet bereiken voor een reactie. “Het is inderdaad een beetje vreemd, mocht de huidige eigenaar van het terrein niet aangesproken zijn over de plannen,” vindt De Donder. “Maar strikt genomen mag je een aanvraag doen op iemand anders zijn eigendom. Dat is nu eenmaal zo.”

De Donder vindt het jammer dat het nu lijkt alsof deze zaak een kwestie van onteigening is. “Dat is het niet. Het zijn privégronden en de privé-eigenaars beschikken zelf over hun eigendommen. Ik hoop vooral dat er wel degelijk overleg is geweest tussen beide partijen.”

Of het hele project een kans op slagen heeft, laat de burgemeester in het midden. “De site aan de Brusselbaan is ingekleurd als woongebied, dus daar mogen ook winkels komen. De site achteraan is woonuitbreidingsgebied, dus geschikt voor sociale woningbouw.” De Donder benadrukt vooral dat de gemeente nu nog geen standpunt kan innemen over het dossier en pas na het openbaar onderzoek alle aspecten objectief kan toetsen aan de voorschriften. “Wij proberen ons uiteraard een beetje te verzetten tegen te veel winkels aan de Brusselbaan of te veel inname van de openbare ruimte. Maar strikt genomen, volgende de voorschriften van het gewestplan, mag de ontwikkelaar een dergelijke aanvraag indienen.”

Het openbaar onderzoek loopt tot 4 april. “Als de eigenaar van Anobesia een probleem heeft met de plannen, zal hij wellicht bezwaar indienen. Daarna nemen we het dossier op.”