Parket Halle-Vilvoorde trekt aan de alarmbel: “Verdienen beter dan een gebouw dat op een kraakpand lijkt"

Sinds de oprichting van het parket Halle-Vilvoorde in 2014 is al sprake van een nieuwe infrastructuur, maar die is er nog altijd niet. Het parket werkt vanuit twee gebouwen in Asse die op een dikke kilometer van elkaar liggen: een veel te kleine oude rijkswachtkazerne en een voormalig rusthuis. “Het gebouw in de Nerviërsstraat heeft ‘de looks’ van een kraakpand,” klinkt het. De magistraten houden vandaag een staand protest en halen er speciaal hun toga voor boven.

Het parket Halle-Vilvoorde vraagt ook voldoende magistraten en gerechtspersoneel. “We kampen met een personeelstekort van ruim 17%. De vacatures voor deze plaatsen mogen niet opengesteld worden, door de budgettaire beperkingen die worden opgelegd aan justitie,” luidt het.

“We vragen gehoor, erkenning, een gesprek over wat er beter kan voor de magistratuur en het gerechtspersoneel, voor justitie. We vragen een verfrissende upgrade en willen liever niet dat het gezicht van justitie een ‘kraakpand’ is,” vervolgen de magistraten in een persbericht.