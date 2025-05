Personeelstekort parket Halle-Vilvoorde laat zich voelen: parket stapt tijdelijk uit werking Veilig Huis Halle

Eind 2023 opende in Halle een eerste Veilig Huis voor onze regio. Lokale besturen, welzijnsorganisaties, politie en parket slaan er de handen in elkaar om intrafamiliaal geweld aan te pakken. Maar anderhalf jaar later trekt het parket zich noodgedwongen tijdelijk terug uit de werking. "We kunnen niet anders", zegt Procureur des Konings Carol Vercarre. "De criminoloog die de werking verzekerde, is langdurig ziek. Er zijn een aantal collega's ingesprongen, maar die zijn met bevallingsverlof of vertrokken naar een andere functie, en we mogen geen extra mensen aanwerven. Daarom moesten we keuzes maken in wat we nog kunnen doen en wat niet. Helaas moeten we daardoor de werking van het Veilig Huis tijdelijk stopzetten."

De lopende dossiers bij het Veilig Huis blijven behandeld worden, maar nieuwe dossiers aanmelden kan niet. "We behandelen de dossiers van intrafamiliaal geweld nu zoals we dat vroeger deden, vooraleer het Veilig Huis bestond. Die dossiers worden dus wel behandeld, maar op een iets minder efficiënte manier dan wat we met het Veilig Huis wilden bereiken," aldus Vercarre.

Volgens Kim Bruyndonckx, coördinator Veilige Huizen Vlaams-Brabant, zijn er ook gevolgen voor lopende dossiers. "We zullen geen informatieuitwisseling meer hebben. En als er geen terugkoppeling is naar de verschillende partners en betrokkenen, is dat zeker een stap achteruit. "We hopen zo snel mogelijk op een structurele oplossing."

Reactie ministers Demir en Verlinden

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) reageert en kijkt naar de federale regering voor een oplossing. "Hier moet zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden worden. De federale justitie laat gezinnen en kinderen die dringend hulp nodig hebben koudweg vallen. Ik vraag daarom aan mijn federale collega om het regeerakkoord te respecteren en zo snel mogelijk extra parketcriminologen in te zetten in Halle-Vilvoorde. Want dan kan de werking van het Veilig Huis behouden blijven. Onze personeelsleden staan paraat om deze gezinnen op te vangen. Ik roep minister Verlinden op om te treden.”

Federaal minister Annelies Verlinden (cd&v) bevestigt dat ze op de hoogte is gebracht. Haar kabinet laat weten dat ze de zaak met spoed zal bespreken met procureur-generaal Frédéric Van Leeuw.