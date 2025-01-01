Grote werken aan spoorlijn in Ruisbroek: “Heel belangrijk project”

Op de lijn krijgen de wissels in Ruisbroek een upgrade: geen houten liggers meer, maar betrouwbaar, stabiel en onderhoudsvriendelijk beton. Die zijn gemaakt in Wallonië en per trein naar Ruisbroek gebracht. “Dit is een heel belangrijk project”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “De spoorlijn waar we aan werken, is de toegangspoort naar de hogesnelheidslijn richting Frankrijk en Engeland. Hier rijden heel wat hogesnelheidstreinen, maar evengoed ook binnenlands reizigersverkeer. De werken komen de veiligheid en stiptheid van de treinen ten goede.”

De werfzone is 600 meter lang. Er komen niet alleen nieuwe wissels, maar ook nieuwe sporen, dwarsliggers en 4.000 ton ballast, goed voor een prijskaartje van 5 miljoen euro. “Tijdens de werken moeten we de lijn volledig sluiten”, zegt Baeken. “Er kunnen geen treinen rijden, maar de treinen worden wel lokaal verspoord. Dat geeft niet zo heel erg veel hinder voor het treinverkeer. Er zijn wel een paar treinen die worden afgeschaft, omdat we maar over de helft van infrastructuur beschikken en we kunnen niet alles laten rijden. We raden de reizigers aan om goed de app te controleren.”

In september en begin oktober zijn er nog twee werkweekends, dan pakt Infrabel de resterende vier wissels aan.