Wegdek Bellestraat in Affligem krijgt grondige opknapbeurt: “Straat wordt ook parkeervrij”

Het wegdek in de Bellestraat tussen de Okaaistraat en de Petterstraat is in slechte staat en moet hersteld worden om de veiligheid van alle weggebruikers te verzekeren. Er wordt een omleiding voorzien voor doorgaand verkeer via de Ternatsestraat, de Brusselbaan en de Bellestraat. “Er zullen markeringswerken en herstellingen aan de putten in de rijbaan uitgevoerd worden. Vanwege de gevaren is het niet mogelijk om deze werken te combineren met verkeer”, klinkt het bij de gemeente Affligem. “Het advies voor bewoners is daarom om je voertuig voor de aanvang van de werken in de zijstraten of op de parking van de Bellekouter te parkeren.”

Er worden ook proefmaatregelen genomen voor het verkeersprobleem op de Bellestraat door parkeren op de openbare weg. “Naar aanleiding van verschillende meldingen over obstructies voor hulpdiensten en bijna-ongevallen, heeft het college van burgemeester en schepenen daarom beslist om de Bellestraat tussen de rotonde en het kruispunt met Mie Katoen parkeervrij te maken. Dit is een noodzakelijke maatregel om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren”, besluit de gemeente Affligem.