Hockeyclub Royal Baudouin Dilbeek haalt het van Rapid Temse en speelt volgend seizoen in Nationale 1

Hockeyclub Baudouin uit Dilbeek heeft de promotie naar de eerste nationale afgedwongen. Dat is de divisie net onder het allerhoogste niveau, de ere-divisie. Afgelopen weekend speelde Dilbeek de heen- én de terugmatch van de halve finale van de competitie in de tweede nationale tegen Rapid Temse. Baudouin moest minstens één keer winnen en over de twee wedstrijden een positief doelsaldo overhouden aan de confrontatie. In die opdracht zijn ze geslaagd en ook al volgt de finale nog, de promotie is binnen. Hier het matchverslag van de thuismatch. Die won Dilbeek met 4-1.