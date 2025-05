Primeur: non-alcoholische Affligem 0.0 kan op vat getapt worden: "Jaren van onderzoek voor nodig gehad"

Bierproducent Alken-Maes tapt voortaan non-alcoholisch Affligems bier van een vat. Dat lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar er was heel wat onderzoek voor nodig. Het geheim zit onder de toog. "Daar zit een koelcel, wat heel belangrijk is om alcohol te bannen uit het bier. Elk vat wordt daarvoor geleverd met een eigen plastic leiding die steriel is en eenmalig per vat gebruikt kan worden," licht meesterbrouwer Ellen Mertens van Affligem toe.

Zo is de kans op besmetting met een andere drank, of een gist uit de lucht bijzonder klein. Want in de standaard tapsystemen zou die zich in het bier kunnen vermenigvuldigen en alcohol produceren. "Het vergde jaren van onderzoek om na te gaan hoe we dit systeem konden toepassen," zegt Mertens. Maar ook 85 kilometer verderop, waar het bier gebrouwen wordt, waren ingrepen nodig. "De vaten worden daar in quarantaine geplaatst. Pas als we zeker zijn dat er geen infecties zijn opgetreden, geven we ze vrij."

Het toont nog maar eens aan hoe ernstig brouwerijen bezig zijn met de uitbouw van hun alcoholvrij assortiment. "We zien in België dat het nu ongeveer 4 procent van de bierverkoop is, maar vooral in horeca zagen we de afgelopen jaren een stijging, de voorbije twee jaar was die goed voor 31 procent," zegt Sebastiaan De Meester van Alken-Maes.