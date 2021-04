Monsterproces tegen ‘clan Modest’ van start

De ‘clan Modest’ werd in 2019 ontmanteld. Bij een grootschalige politieactie werden toen 90 woonwagens, 91 wagens, 34 gebouwen, juwelen, 23 luxe-horloges en 1 miljoen euro in beslag genomen, alsook een resem vuurwapens. In onze regio vielen speurders onder meer binnen bij woonwagenbewoners in Roosdaal, een standplaats in Walfergem, het doortrekkersterrein op het PIVO in Asse, een locatie in Beersel, op twee plaatsen in Sint-Pieters-Leeuw en woonwagenparken in Meise en Vilvoorde. Ongeveer 1.200 agenten namen deel aan de actie.

Volgens het federaal parket zou de bende honderden slachtoffers hebben gemaakt toen die hun wagen verkochten. De zogenaamde kopers betaalden de wagen met een app op hun smartphone of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan al lang verdwenen en de auto naar het buitenland verscheept.

De beklaagden zouden op die manier 6,5 miljoen euro buitgemaakt hebben. 81 beklaagden staan terecht op het proces. Ze zullen zich onder meer moeten verantwoorden voor lidmaatschap van een criminele organisatie, oplichting, witwassen en heling. Het proces zal zo’n drie maanden duren.