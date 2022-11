Nationale staking: ook in onze regio leggen mensen werk neer

Vandaag werd er in het hele land gestaakt. De vakbonden riepen hun leden op om het werk neer te leggen. Aan de industriezone Broekooi in Zellik was er vanochtend een wegblokkade. Verder was er heel wat hinder bij het openbaar vervoer en op Brussels Airport. Ook bij Asco in Zavemtem werd het werk neergelegd.