De eerste drie gebouwen van de nieuwe bedrijvenzone Rameis in Maleizen, bij Overijse, zijn klaar. Deze zomer start de bouw van kantoren en magazijnen voor vier nieuwe bedrijven. De site wordt ontwikkeld om productiebedrijven vanuit het centrum naar de bedrijvenzone te verplaatsen. Er is in totaal plaats voor zo’n 35 bedrijven.

Nieuwe bedrijvenzone in Maleizen krijgt vorm

De bedrijvenzone Rameis ligt net naast de afrit van de E411. “Het businesspark richt zich op kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen, start-ups en producenten die hun onderneming dankzij het innovatieve en duurzame karakter van de zone naar een hoger niveau willen tillen. Het doel is dat het bedrijvenpark volledig CO2-neutraal wordt”, klinkt het bij Christelle Heynderickx van projectontwikkelaar Patrimmonia Real Estate. “Het bedrijventerrein moet voor werkgelegenheid in de regio zorgen.”

De gemeente Overijse behoudt deels de controle over de bedrijvenzone. “De gebouwen worden allemaal op maat van de klant gebouwd, maar wel binnen de richtlijnen van de gemeente”, zegt Wouter Vandebosch, projectleider bij bouwheer Mathieu Gijbels. “Ook over de bedrijven die er zich vestigen, moeten bekend en goedgekeurd worden door de gemeente Overijse. Zo heeft die zicht op wie zich er gaat vestigen en wat dat betekent voor de werkgelegenheid in de regio”, vult Heynderickx aan.

In totaal wordt de bedrijvenzone 130.000 vierkante meter groot. “In totaal zullen er zich zo’n 30 tot 35 bedrijven op het bedrijvenpark gaan vestigen. Jaarlijks verwachten we gemiddeld drie tot vier gebouwen op te leveren”, zegt Vandebosch. “Bedoeling is dat de site CO2-neutraal wordt. Zo worden alle gebouwen voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp en worden voor de straat- en buitenverlichting pecifieke LED-lampen gebruikt.”