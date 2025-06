Kamp Kwadraat vangt tijdelijk Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik op

De situatie in het huidige gebouw is niet langer houdbaar, klinkt het bij het gemeentebestuur. Opstijgend vocht, lekkages, afbrokkelend pleisterwerk, instabiele ramen, falend sanitair en een defecte verwarmingsinstallatie maken dat het gebouw niet langer voldoet. "Het gebouw is structureel op. We kunnen blijven herstellen, maar dat is niet eerlijk tegenover onze leerlingen en leerkrachten. Zij verdienen een kwalitatieve leer-, werk- en speelomgeving", aldus schepen van Facilitair Beheer Jeroen Van San.

Daarom stelt het gemeentebestuur voor om de school vanaf de krokusvakantie van 2026 voor vier jaar onder te brengen in Kamp Kwadraat. In 2017 is het vrijetijdscentrum nog gerenoveerd. "Kamp Kwadraat laat ons toe om de schoolwerking nagenoeg integraal voort te zetten. Het volledige team, alle klasgroepen én het pedagogisch project van GBSJE blijven behouden", zegt schepen van Onderwijs Joke Lenseclaes.

Maar Kamp Kwadraat is slechts een doekje voor het bloeden. De bedoeling is om de school uit Jezus-Eik samen met Gemeentelijke Basisschool Overijse onder te brengen in nieuwe gebouwen op de Markthalsite. “Deze beslissing was voor ons allesbehalve eenvoudig. We hebben na grondige afweging en in eer en geweten gekozen voor een oplossing die op lange termijn de beste perspectieven biedt voor kwalitatief en duurzaam onderwijs. We begrijpen dat dit voor sommige ouders een teleurstelling kan zijn, zeker wanneer het gaat om het verdwijnen van een vertrouwde, kleinschalige schoolomgeving. Toch zijn we ervan overtuigd dat het uitstellen van deze beslissing onverantwoord zou zijn geweest. Door nu duidelijke keuzes te maken, creëren we ruimte voor een sterker en toekomstgerichter onderwijs.”, zegt schepen van Onderwijs Joke Lenseclaes.