Nieuwe huisartsenwachtpost voor Pajottenland

Vanaf nu vrijdag kan je in Lennik terecht bij huisartsenwachtpost Pageni. De post organiseert voor alle inwoners van het Pajottenland, Geraardsbergen en Ninove, de weekend- en feestdagwachtdienst van de huisartsen in de regio.

Dankzij de nieuwe wachtpost kunnen mensen in het Pajottenland in het weekend en op feestdagen gemakkelijker een huisarts vinden. Binnen het gebied zullen twee posten actief zijn. Een hoofdpost langs de Assesteenweg in Lennik en een satellietpost in het Geraardsbergse Ophasselt.

Wie binnenkort op consultatie wil gaan bij de wachtpost moet weten dat er -als gevolg van corona- enkel op afspraak gewerkt wordt. Daarvoor moet je eerst bellen naar het nummer 1733. Dat is het centrale oproepnummer voor wachtdiensten van de FOD Volksgezondheid. Na het doorgeven van je postcode of gemeente, word je automatisch doorgeschakeld naar de huisartsenwachtpost in jouw regio.

Wachtpost Pageni zal tijdens het weekend open zijn vanaf vrijdagavond 19 uur tot en met maandagochtend 8 uur. Bij officiële feestdagen opent de post de dag voor de feestdag om 19 uur en dat tot en met de ochtend na de feestdag (8 uur).

Het adres: Assesteenweg 191 bus A - 1750 Lennik.



Je leert de nieuwe wachtpost straks kennen in ons nieuws.