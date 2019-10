Wilmèes werd in 2006 schepen in Sint-Genesius-Rode. In 2012 werd ze ook provincieraadslid van de Franstalige lijst in de provincie Vlaams-Brabant. In 2015 schoof de MR haar naar voor als federaall minister van Begroting. De naam van Wilmès circuleert al een hele tijd als opvolger van Charles Michel. Nu zou er dan toch een akkoord zijn binnen de federale regering in lopende zaken over de aanstelling van de dame uit Sint-Genesius-Rode. Wilmès wordt zo de eerste vrouwelijke premier van België ooit.