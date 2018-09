Nog één keer opendeur en dan gaat Fondatel definitief dicht

Fondatel kwam op het eind van de negentiende eeuw naar Herne. Het vestigde zich in de buurt van het station als een bedrijf waar ijzer werd gegoten, vooral bestemd voor wegeninfrastructuur. Fondatel was een bloeiend bedrijf, waar op een bepaald moment zelfs meer dan 100 mensen, onder wie heel veel uit de streek, aan de slag waren.

In 2010 echter viel het doek over de vestiging in Herne, die dan verhuisde naar het zusterbedrijf in het Waalse Andenne. De bedrijfssite staat sindsdien leeg. Vandaag is er een laatste opendeurdag waarop alle ex-werknemers en geïnteresseerden welkom zijn. Nadien gaan de gebouwen van Fondatel tegen de grond. In de plaats komt een nieuwe woonwijk.