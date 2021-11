Vanmiddag zit het overlegcomité samen om zich te buigen over strengere coronamaatregelen. Vooral de beroepssectoren wachten met een bang hart af wat het overlegcomité zal beslissen en dan vooral de horeca. Want in de horeca houden de dalende zakencijfers gelijke tred met de stijgende besmettingscijfers. Ook bij feestzaal Krekelhof in Gooik.

Nog niets beslist, maar nu al veel annuleringen bij feestzaal Krekelhof in Gooik

De coronamaatregelen worden in feestzaal Krekelhof strikt toegepast, maar toch zijn annuleringen hier de laatste dagen realiteit. Toch is er door het overlegcomité nog niets beslist. Mensen nemen blijkbaar het zekere voor het onzekere. “Ja, het regent bij ons annuleringen. Vandaag hadden we hier een evenement van een firma met 170 mensen en die hebben maandag gecanceld”, aldus Frank Dehandschutter van 't Krekelhof.

Hoewel een volledige sluiting momenteel niet aan de orde is, kan een beperking van het aantal feestvierders in een zaal een serieuze aderlating betekenen.

“Als het overlegcomité zegt: ‘maximum 50’ dan is dat natuurlijk voor ons een groot verlies. Als men zegt dat je maar vijftig procent van je werk mag doen, dan vraag ik mij af wie die andere vijftig procent zal compenseren?”, zegt Frank.

En dat allemaal met de eindejaarsfeesten voor de deur.

“De reservaties komen goed binnen, maar gaan ze standhouden? Dat zal ook afhangen van de maatregelen die vanmiddag zullen beslist worden. Ze hebben gezegd dat het voor drie weken is, maar dan staan we voor Kerstmis en dan zitten we opnieuw met een hoop vraagtekens”, besluit Dehandschutter.