Noordrand zet zich schrap en vreest overstromingen komende dagen

Opwijk

“Verschillende ploegen van onze technische dienst voeren sinds dinsdagnamiddag zandzakjes rond naar de kritieke plaatsen”, zegt schepen van Openbare Werken William Engels van Opwijk.

“Er zijn verschillende straten afgesloten voor alle verkeer. Het gaat om Hoeksken, Bolstraat, Coenstraat, Steenweg op Lebbeke en Veldmeer. De bewoners van kritieke straten kunnen zandzakjes verkrijgen via onze diensten na afspraak. Enkel wanneer een woning dreigt onder te lopen, worden zandzakjes aan bewoners meegegeven.”

Merchtem

In Merchtem was er overlast op de sportsite Dooren. “De trainingen op het sportcomplex zijn afgelast, omdat de synthetische pleinen verzadigd waren en het water niet gedraineerd kon worden”, zegt algemeen directeur Chris Van den Bossche van Merchtem.

“Er staan ook enkele straten blank, onder andere de Mieregemstraat aan de spoorweg, Holbeek en Langevelde zijn deels afgesloten, er zijn zandzakjes aangevoerd. Ook bewoners kregen preventief zandzakjes voor bescherming van woningen.”

Nieuwenrode

In Nieuwenrode (Kapelle-op-den-Bos) is er wateroverlast in de Bosstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Paddegatstraat. De gemeentediensten brachten er signalisatie aan. “We vrezen voor overstromingen de komende dagen, want er wordt nog regen voorspeld”, zegt burgemeester Renaat Huysmans van Kapelle-op-den-Bos.

“De Birrebeek staat enorm hoog, de bufferbekkens lopen vol. Het kruispunt in Nieuwenrode is een gekende plek waar zich al meermaals overstromingen voordeden. De diensten staan paraat, het is bang afwachten, de bodem is inmiddels volledig verzadigd.”

Londerzeel

In Londerzeel staan de ploegen van de technische dienst klaar. “De zandzakjes zijn gevuld”, zegt burgemeester Conny Moons. “De Bergstraat en Rossemstraat zijn inmiddels afgezet omwille van de watersnood. Ook op andere plaatsen dreigen straten onder water te komen staan. Er zijn gelukkig nog geen woningen getroffen.”

Meise

In Meise stond onder andere de Veilinglaan tijdelijk blank. “Ook in Westrode moesten we straten afsluiten”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande. “Mensen zijn ongerust, nu ze het water zien stijgen. Er zijn twee containers met zandzakjes klaar gezet in Eversem. De noodplanambtenaar volgt alles op, het is bang afwachten en hopen dat het stopt met regenen.”