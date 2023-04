Ombudsman luchthaven countert kritiek Noordrandgemeenten “Enkel Diegem krijgt dubbel aantal cargovluchten over zich heen”

Tegen 2032 wordt op Brussels Airport een groei verwacht tot ruim 32 miljoen passagiers. De cargo zou verdubbelen van 500.000 ton in 2019 naar 1 miljoen ton in 2032. De burgemeesters van de Noordrandgemeenten zijn zwaar verontrust door de expansieplannen. Zij willen een omgevingsvergunning, de huidige loopt af in 2024, die het voortzetten van de huidige concentratie onmogelijk maakt en oplegt dat er een eerlijke spreiding van de lawaaihinder komt. Nu vrezen ze echter nog een toename.“Uit het milieu-effectenrapport blijkt dat terwijl het aantal gehinderden rond de luchthaven tijdens de avondperiode tegen 2032 globaal zou stijgen met 1 tot 8,6 %, het in de Noordrand om een stijging met 21 tot 32 % zou gaan”, klinkt het.

Misverstanden

De federale ombudsdienst voor de luchthaven - een volledig onpartijdige instantie - betwist dit. “We begrijpen niet waarop de Noordrandgemeenten zich baseren om te denken dat zij het slachtoffer zullen zijn van de nieuwe milieuvergunning”, zegt ombudsman Philippe Touwaide. “De betreffende burgemeesters zetten al op voorhand hun hakken in het zand maar dat is grotendeels onterecht. Mogelijk zijn er een aantal misverstanden in het spel. Enkel Diegem zal overdag het slachtoffer zijn van de verdubbeling van de cargovluchten. Die gaan dwars over Brussel en draaien dan naar links op een hoogte van 4.000 voet. De groei van het cargotrafiek is eerst en vooral met Japan, Afrika, China en het Midden-Oosten te situeren, zeker niet met de Verenigde Staten.”

Voor de andere gemeenten zou er echter niets veranderen volgens Touwaide. “Het zal niet beter zijn dan vandaag qua lawaaioverlast maar ze gaan er ook niet slechter aan toe zijn. Meise valt zelfs buiten de geluidscontouren. Vilvoorde en Grimbergen zitten dan weer op hetzelfde niveau als gemeenten als Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint-Pieters-Woluwe.”

Ramp langs Haachtsesteenweg

De bezorgdheid over de verkeerscongestie deelt de ombudsdienst wél. “Zaventem is de enige luchthaven ter wereld die beschikt over één enkele kleine toegangsweg voor de passagiers. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de cargo. Het vrachtverkeer op de weg zal verdubbelen. Dat zal een ramp betekenen langs de Haachtsesteenweg. Vilvoorde en Machelen zullen het eerste slachoffer zijn. En dan zijn er de komende acht jaar ook nog werken aan het viaduct. Om dit te vermijden zou men maatregelen moeten nemen. Maar daarover is niets terug te vinden in de plannen van de luchthavenbeheerder.