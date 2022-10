Ondanks energiecrisis houdt vastgoedmarkt stand: "Vooral jonge kopers opvallend actief"

De vastgoedactiviteit daalde het afgelopen trimester zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel. Toch houdt de vastgoedmarkt voorlopig stand. “Ondanks de stijgende rente en de zware energiekost houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand. Jonge kopers waren het afgelopen trimester opvallend actief, deels uit vrees dat de rentevoeten nog zullen stijgen. Het percentage oudere kopers daalde in de eerste negen maanden van dit jaar. Het lijkt er dus op dat investeerders wat minder actief zijn op de markt.”

Onze provincie blijft de duurste in Vlaanderen om een huis te kopen. De voorbije drie maanden betaalde je daar gemiddeld 402.000 euro voor, bijna 100.000 meer dan vijf jaar geleden. Tussen de gemeenten in Halle-Vilvoorde zijn wel grote verschillen. In Sint-Genesius-Rode betaalde je het voorbije trimester 710.000 euro voor een woning, in Bever was dat 297.500 euro. “Ook de prijs van een appartement steeg er ook het meest in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021: +8,9%”, aldus van Opstal. “Vlaams-Brabant was de duurste provincie voor een nieuwbouwappartement. De gemiddelde prijs klokte er af op 377.993 euro.”