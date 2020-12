Ook komende dagen hinder door staking bij De Lijn

De acties begonnen eergisteren en zullen al zeker tot en met 24 oktober duren. De vakbonden houden acties om problemen bij de technische diensten aan te klagen. Daarnaast eisen ze ook hogere lonen. "Nu staken is totaal onverantwoord en onnodig", meent Roger Kesteloot, directeur-generaal bij De Lijn. "Het overleg loopt en ook na de kerstvakantie is er al overleg gepland. De directie loopt dus niet weg van de onderhandelingstafel."

Ondertussen blijven reizigers hinder ondervinden van de staking, vooral tijdens de ochtendspits. De hinder is wel minder dan de voorbije dagen. "In Vlaams-Brabant rijdt bijna overal driekwart van alle bussen. Enkel in de regio Ninove is er veel hinder. Daar rijdt slechts 1 bus op de 3. Ook in de regio Dilbeek en omgeving Anderlecht is er stakingshinder", aldus Karen Van der Sype van De Lijn.