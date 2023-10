Ook vandaag hinder bij De Lijn door spontane staking

De spontane staking bij De Lijn is uitgebreid. Intussen is er op tal van plekken hinder door ritten die verstoord zijn. De staking brak gisteren uit nadat de openbaar vervoersmaatschappij bekendmaakte dat een aantal stel- en onderhoudsplaatsen moet sluiten en die activiteiten verplaatst worden. Daardoor moeten in het totaal zo’n 280 werknemers mee verhuizen.

In onze regio sluit de stelplaats van Londerzeel wegens te klein en te verouderd. De betrokken chauffeurs verhuizen tegen 1 juli 2025 naar een naburige stelplaats. In Anderlecht sluit het onderhoudscentrum. Het personeel dat daar aan de slag is, verhuist naar het onderhoudscentrum van Dilbeek of dat van Leerbeek.

Net zoals gisterennamiddag is er in de hele Vlaamse Rand en het Pajottenland verstoord busverkeer bij De Lijn. “Reizigers moeten rekening houden met mogelijk geschrapte ritten op onder andere de drukke as Brussel-Aalst-Ninove, het hele Pajottenland en de regio rond Vilvoorde en Londerzeel. Ook de trambussen ondervinden hinder van deze vakbondsactie,” klinkt het op de website van De Lijn.

Gisteren lag het zwaartepunt van de spontane staking in de Vlaamse Rand en een stuk van West-Vlaanderen. Intussen is er hinder in de hele provincie Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg en dus ook in onze regio.