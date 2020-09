Ook wandelaars komen aan hun trekken tijdens Gordelfestival

Of je nu vanuit Overijse, Huizingen of Vilvoorde vertrok, als wandelende Gordelaar kreeg je een mooi parcours van 8 kilometer voorgeschoteld langs een heel aantal prachtige groene plekjes in de Vlaamse Rand. “Leuk dat er in deze coronatijden toch nog iets voor de gezinnen en vrienden georganiseerd wordt”, klonk het bij een van de wandelaars. “We hebben heel de coronaperiode veel gewandeld en nu met de Gordel komt het goed uit dat er leuke routes uitgestippeld zijn. Het is natuurlijk jammer dat er geen nevenactiviteiten zijn, maar we maken er toch een heel fijne dag van.”

Een uitgebreid verslag zie je vanaf 18u op RINGtv.