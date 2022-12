Na twee jaar afwezigheid wegens corona zijn meer dan 300 medewerkers van De Lijn dit jaar weer op post om feestvierders met oudjaar en nieuwjaar veilig naar hun bestemming te voeren. In onze provincie zijn er 28 feestlijnen, waarvan 10 in de Vlaamse Rand en in het Pajottenland.

In zo'n 68 Vlaamse steden en gemeenten is het openbaar vervoer met De Lijn tijdens oud en nieuw helemaal gratis. Elders kan je voor maar 4 euro op oudejaarsnacht en op nieuwjaarsdag onbeperkt gebruik maken van de bussen van De Lijn. “De Lijn heeft heel wat medewerkers die jaarlijks met plezier hun oudejaarsavond besteden aan het veilig vervoeren van de vele feestvierders. We zijn dan ook blij dat, na een coronapauze van 2 jaar, we dit feestelijk aanbod opnieuw kunnen opnemen”, zegt Ann Schoubs, directeur-generaal van de Lijn. “Bovendien hebben we ook dit jaar weer met heel wat lokale besturen en provincies een samenwerking kunnen afsluiten om de oudejaarsnachtritten kosteloos of goedkoper te kunnen aanbieden aan de klanten.”