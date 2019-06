Opnieuw sluikstort langs Assesteenweg

Op het fietspad langs de Assesteenweg in Lennik is vanmorgen een sluikstort aangetroffen. Het is al de derde keer deze maand dat er afval op de plek wordt gedumpt.

Vijf grote zakken, een kartonnen doos en een heleboel houten planken. Dat hebben sluikstorters vannacht achtergelaten op het fietspad langs de Assesteenweg in Lennik. Opvallend, het is al de derde keer deze maand dat er bouwmateriaal gedumpt wordt aan de parkeerstrook langs de drukke steenweg.

Volgens de Ark van Pollare, het dierenopvangcentrum dat vlakbij ligt, gaat het om dezelfde daders. "Het gaat steeds om dezelfde soort zakken en hetzelfde soort bouwafval. Een gecoördineerde actie met mobiele en verborgen camera's in een wettelijk kader dringt zich op. Niet enkel hier maar op nog enkele vaste plaatsen in de gemeente. Tijd voor actie", zegt de Ark van Pollare op sociale media.

Het dierenopvangcentrum heeft ook camerabeelden doorgespeeld aan de politie. Alleen brengen die de steenweg niet in beeld, want dat is bij wet verboden. Ook de gemeente Lennik is op de hoogte gebracht van het sluikstort.