Opnieuw wedstrijd van Infinity Vilvoorde stilgelegd, voorzitter furieus: “Verbaal geweld is voortaan ontslag”

Voor de tweede keer in een maand tijd is een wedstrijd van Infinity Vilvoorde stopgezet nadat de scheidsrechter zich bedreigd voelde. Twee spelers van Infinity gingen verbaal zwaar uit de bocht. Een maand geleden werd een scheidsrechter ook al aangevallen door een speler van Infinity. Voorzitter Carim Fnine is het beu.

De wedstrijd vond zaterdagavond plaats in en tegen Sterrebeek. “Toen een speler van Vilvoorde een tweede keer geel kreeg, werd die meteen heel agressief en gingen de poppen gaan aan het dansen. Een andere speler begon ook heel agressief te doen en wilde de arbiter aanvallen”, zegt Danny Cleynhens, gerechtigd correspondent en T2 bij Sterrbeek. “Onze keeper kon hem nog net tegenhouden. De speler kreeg geel maar wist van geen ophouden en dus eveneens rood. Vervolgens zijn er nog een paar spelers van Vilvoorde naar de ref gevlogen. Die heeft daarop de match afgefloten want hij voelde zich bedreigd.”

Zware klappen vielen er niet, maar voorzitter van Infinty Vilvoorde Carim Fnine is niet te spreken over het incident. Mijn mening is duidelijk. Als een arbiter zich vergist of slecht fluit: er zijn altijd manieren om te reageren. Deze reactie van de speler kan niet. We zijn bezig met een herstructurering. We gaan grote kuis houden en meer met onze eigen jeugd werken. Wie onze visie niet volgt, kan beschikken. Verbaal geweld is sowieso synoniem voor ontslag. We hebben wel iets anders te doen dan mensen te begeleiden die hun emotie niet kunnen beheersen, of dat nu terecht of onterecht is”, aldus Fnine.

Het is al de tweede keer in anderhalve maand tijd dat een wedstrijd van de Vilvoordse club vroegtijdig afgefloten wordt. Op 12 februari ontspoorde liep de derby tussen de B-ploeg van Infinity Vilvoorde en Vilvoorde City in vierde provinciale helemaal uit de hand. Een speler van Infinity kreeg een rode kaart, waarna hij de scheidsrechter fysiek aanviel. De 40-jarige man werd een paar dagen uit de club gezet.