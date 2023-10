Oppositie Kapelle-op-den-Bos en Meise: “Trajectcontroles zijn melkkoe geworden”

Zowel in Kapelle-op-den-Bos als in Meise trekt de oppositie van leer tegen de hoge opbrengsten van de boetes van de trajectcontroles. “De opbrengst voor de firma zelf is disproportioneel”, zegt Mathias Diricx. “Het is niets minder dan een melkkoe”, beaamt Roel Anciaux. De burgemeesters van beide gemeenten laten weten dat het niet om het geld te doen is, maar om de verkeersveiligheid.

In Kapelle-op-den-Bos zijn al bijna 5.000 bestuurders betrapt op te snel rijden binnen een trajectcontrole. Dat is goed voor een bedrag van meer dan 268.000 euro aan boetes. “Van dat bedrag ontvangt de gemeente maar 17.000 euro”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Mathias Diricx in Kapelle-op-den-Bos. “De privéfirma moet de investering terug verdienen, maar dit is buitenproportioneel. Deze inkomsten zou onze gemeente beter zelf investeren in verkeersveiligheid of het onderhoud van onze wegen.”

Maar volgens de gemeente is nooit het de bedoeling geweest om geld te verdienen met de trajectcontroles. “Het gaat ons enkel om de verbetering van de verkeersveiligheid door de snelheidsbeperkingen te laten respecteren. De opbrengst die er is, gaat naar aanwerving van personeel voor de verwerking van de boetes”, zegt burgemeester Renaat Huysmans. “Voor de trajectcontroles reed één auto op vijf te snel. Na de plaatsing van de camera’s, is dit nog één auto op 200. Deze aanpak werkt en draagt bij tot meer verkeersveiligheid en leefbare dorpskernen.”

Ook in Meise weerklinkt kritiek. Sinds april van dit jaar zijn er in Wolvertem drie trajectcontroles actief. “Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zijn er meer dan 16.000 inbreuken en dus ook GAS-boetes uitgeschreven”, zegt oppositieraadslid Roel Anciaux. “Voor heel 2023 zouden de trajectcontroles in Meise 703.500 euro opbrengen. TAAS, dat de trajectcontroles installeerde, heeft in twee de hele investering terugverdiend. Ik heb niks tegen ondernemen, firma mag en moet zeker winst maken. Maar dit is een uitpersmodel, een melkkoe”

Ook in Meise laat burgemeester Gerda Van den Brande weten dat het niet de bedoeling is om geld te verdienen met de trajectcontroles. “Verkeersveiligheid is onze insteek, we zien nu al dat er minder overtreders zijn”, klinkt het.