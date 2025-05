Meise zoekt nieuwe uitbater voor cafetaria sporthal: “Belangrijke spil in verenigingsleven”

De cafetaria maakt deel uit van de sporthal en is een gekende ontmoetingsplek voor sporters, verenigingen en bezoekers.

“De cafetaria van de sporthal in Meise is een belangrijke spil in de beleving van onze sportverenigingen. Na de training of match een fris drankje kunnen nuttigen of even uitblazen op het terras met de teamgenoten maakt onlosmakelijk deel uit van een geslaagde sportieve sessie. Ook (groot)ouders kunnen er met een gerust hart de duur van een training overbruggen. De cafetaria geeft dan ook perfect uit op de indoor sportterreinen en het volledige zwembad. Ik hoop dat heel wat geïnteresseerde ondernemers een mooi voorstel doen", zegt schepen van Sport Marie Behaeghe.

De cafetaria is volledig ingericht met meubilair en beschikt over een keuken met bergplaats. Er is buiten ook een terras. De basishuurprijs bedraagt 7.850 euro per jaar.

“De concessie loopt binnenkort af en met vernieuwde en gunstige voorwaarden moeten we opnieuw in de markt. Iedereen krijgt de kans om van deze cafetaria het kloppend hart van onze mooie sportsite te maken. We gaan op zoek naar de meest enthousiaste uitbater die van de plek een warme ontmoetingsplek kan maken voor sporters, supporters en buurtbewoners”, aldus Ella De Neve, schepen voor Patrimonium.