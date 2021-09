De Gordel 2021 was een succes. Dat zegt organisator vzw 'de Rand'. "Het is duidelijk dan mensen er na de coronacrisis zin in hadden om buiten te komen en elkaar te ontmoeten. Deze formule, van een Gordelweek met vandaag de topdag, is dan ook een blijver," aldus directeur van vzw 'de Rand' Jo Van Vaerenbergh.

Organisator De Gordel is opgetogen: "Deze formule is een blijver"

Exacte cijfers van bezoekersaantallen van De Gordel 2021 zijn er nog niet, maar organisator Jo Van Vaerenbergh maakt zich sterk dat de bezoekersaantallen sinds de laatste editie op peil blijven en is tevreden. "Het doet deugd zoveel lachende gezichten te zien. Mensen hadden hier echt zin in, nu het dankzij de coronaversoepelingen weer iets makkelijker is om samen te komen. En als er één iets is wat we belangrijk vinden bij vzw 'de Rand', is het mensen samenbrengen."

Met 108 wandelingen op het programma en tal van fietstochten en animatie, is de organisatie van De Gordel een huzarenstukje. "Het is niet te onderschatten wat het vergt om een hele week de organisatie in goede banen te leiden en vandaag ook de topdag te organiseren," aldus Van Vaerenbergh. Maar dat deze formule een succes is, staat vast. "We moeten intern nog evalueren, maar deze formule is een blijver," klinkt het.

Meer over De Gordel 2021 zie je morgen op RINGtv.