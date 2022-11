Overnamebod op Makro verworpen, faillissement dreigt voor winkels in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw

Begin september vragen de Makro- en Metro-winkels bescherming aan tegen hun schuldeisers. De nieuwe eigenaar is om de levensvatbare activiteiten te verkopen en de rest stop te zetten. Tot en met dinsdag hadden geïnteresseerden de mogelijkheid om een bod uit te brengen. Volgens De Standaard deed een Franse vennootschap als enige een bod op zowel de Makro- en Metro-winkels, maar zou het bod niet volstaan. De gerechtsmandatarissen, die alles in goede banen moeten leiden, hebben het bod dan ook verworpen. Het bod van het Nederlandse Sligro op de Metro-winkels werd wel aanvaard.

Voor de Makro-winkels wordt het faillissement stilaan onafwendbaar. Daardoor dreigen zo’n 1.400 jobs verloren te gaan, waaronder die in de winkels in Machelen en Sint-Pieters-Leeuw. De winkels startten deze week met een totale uitverkoop. De eerste dagen was er een korting van 20 procent, maar dat zou de komende weken naar 70 tot zelfs 90 procent korting gaan. De opbrengsten van de uitverkoop zullen in eerste instantie gebruikt worden om de lonen van het personeel te betalen.