Parket eist alcoholslot voor 160 autobestuurders

Het parket Halle-Vilvoorde houdt volgende week maandag twee themazittingen over alcoholintoxicatie in de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde. "Voor beide rechtbanken verschijnen telkens 80 personen. We zullen voor iedereen een alcoholslot vorderen", klinkt het streng.

De 160 autobestuurders moeten zich verantwoorden omdat ze na 1 juli 2018 positief bliezen tijdens een alcoholcontrole. "Sinds die dag is de Wegverkeerswet verstrengd en is de rechter verplicht een alcoholslot op te leggen voor alcoholintoxicatie vanaf 1,8 promille. Dat slot kan gaan van 1 tot 3 jaar of zelfs levenslang", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Wie verooordeeld wordt tot een alcoholslot, is wel niet verplicht om het te installeren in zijn voertuig. "De beklaagde kan ook beslissen om de voorziene duur van het alcoholslot niet meer achter het stuur te kruipen. De timing van de zitting is niet toevallig. Met de zomer in aantocht willen we nog eens waarschuwen dat alcohol en verkeer niet samengaan", besluit Vercarre.