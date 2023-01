Parket eist tot vier jaar cel voor bende die via Ruisbroek drugs naar buitenland smokkelde

De zaak kwam in april 2021 aan het licht toen de douanediensten op de luchthaven van Zaventem drugs vonden in verschillende postpakketten Die werden verzonden naar de Verenigde Staten en Australië, nadat ze via een koerier waren opgehaald op een adres in de Schoolstraat in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Bij een huiszoeking in het pand werd een hoop verpakkingsmateriaal aangetroffen, samen met enkele dozen met MDMA-poeder die klaarstonden voor verzending. Er volgde nog een huiszoeking op het tweede adres van de bewoners, ditmaal in Laken. Daarbij kon een Chinees koppel worden opgepakt.

“Een DNA-spoor, dat onder meer werd aangetroffen op een sigarettenpeuk, leidde naar een derde verdachte”, sprak openbaar aanklager Stefaan Ghesquiere tijdens zijn vordering maandagochtend. “De man werd geseind en kon worden opgepakt in Spanje, waarna hij werd overgeleverd aan ons land. Hij is niet de grote organisator, maar hij had een actieve rol bij het versturen van de postpakketten. Daarenboven weigert hij ook de identiteit van zijn opdrachtgevers te geven.”

De substituut-procureur eist vier jaar cel tegen de man, die elke betrokkenheid bij de drugshandel ontkent. Tegen het Chinese koppel dat verbleef op het adres in Ruisbroek van waaruit de ladingen drugs werden verzonden, eist het parket een celstraf van 40 maanden met een gedeeltelijk uitstel. “Ze hebben essentiële hulp geboden door hun woning ter beschikking te stellen. Ze beweren dat ze niet op de hoogte waren van de drugshandel, maar dat klopt niet.” Het vonnis in de drugszaak valt op 27 februari.