Parket sleept sluikstorters voor de rechtbank

Het parket Halle-Vilvoorde wil met de themazitting de politiediensten en besturen in hun acties ondersteunen. De afgelopen jaren heeft een stijging vastgesteld in het aantal dossiers rond sluikstorten. “In 2018 waren het er 117, in 2019 al 186, daarna steeg het in 2020 naar 228 en in 2021 naar 237 dossiers”, zegt persmagistraat Carol Vercarre. “Het betreft bovendien slechts een fractie van alle vastgestelde sluikstorten in het arrondissement. In de meeste gemeenten wordt dit immers beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie, en wordt er alleen nog een proces-verbaal naar het parket gestuurd, als het om een zeer grote hoeveelheid afval gaat.”

Twaalf personen zullen zich op de themazitting moeten verantwoorden. “Het gaat dan niet alleen om het achterlaten van grote hoeveelheden vuilniszakken, maar ook om speelgoed, afgedankte meubels, elektrische toestellen en bouwafval”, aldus Vercarre. “Voor het achterlaten van afval riskeren de sluikstorters gevangenisstraffen tot vijf jaar en een geldboetes tot vier miljoen euro. De rechtbank kan de verdachten ook verplichten om de kosten terug te betalen aan de lokale besturen die het afval hebben verwijderd.”