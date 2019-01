Pauwelviering met regenkapje

De Pauwelviering is een folkloristisch feest dat al eeuwen lang wordt gevierd in het Pajotse Galmaarden. Het ontstaan van de Pauwelviering in het gehucht Sint-Paulus zou teruggaan naar een legende uit 1832. Geraardsbergen werd toen geplunderd. De doden die daarbij vielen, bleven achter in de velden met de pest tot gevolg. Op het feest van Paulus’ Bekering op 25 januari zou een witte ruiter zijn verschenen die roggebroodjes uitdeelde. Dankzij die daad van die heilige Paulus verdween de pest. Meer dan 600 jaar later werd de legende weer tot leven gewekt. Al moest de witte ridder dit jaar omwille van het slechte weer wel een regenkapje over z’n indrukwekkende hoed dragen…

