Plan B voor openingsconcert Klarafestival

Festival van Vlaanderen Brussel heeft de beslissing in samenspraak met de VRT genomen met het oog op de gezondheid van het publiek, de medewerkers van het festival en de artiesten. Er wordt nog bekeken of een aantal concerten later opnieuw ingepland kunnen worden.

Het openingsconcert is vanavond wel te zien via livestream. Ute Lemper neemt de hoofdrol voor haar rekening. De Duitse staat bekend als de opmerkelijkste musicalster in decennia. Ze wordt begeleid door het Brussels Philharmonic. “Het orkest is fantastisch. Er spelen jonge mensen, het is een goeie mix van mensen en ze klinken geweldig”, zegt Ute Lemper.

Het stuk dat ze brengen, is “Die sieben Todsünden” dat Kurt Weill en Bertold Brecht geschreven hebben in de jaren 30. Het blijft volgens Lemper vandaag nog actueel. “Zeker nu met president Trump en alles wat er gebeurt in Amerika: samenwerkingen tussen bedrijven en de regering en de politici. Je weet zelfs niet wat de waarheid is en wie die waarheid creëert”.

Een verslag over de repetitie die gisterenmiddag nog gewoon door ging zoals gepland, zag u in onze nieuwsuitzending.