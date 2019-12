Politie op zoek naar oplichtster in Kraainem

De politie is op zoek naar een vrouw die in mei van dit jaar een bejaarde dame opgelicht heeft. De vrouw ontmoette haar slachtoffer in een warenhuis in Delhaize. De politie denkt dat ze nog meerdere slachtoffers gemaakt heeft.

In mei van dit jaar winkelt een 80-jarige dame in de Delhaize in Kraainem als ze aangesproken wordt door een onbekende vrouw. Die doet alsof ze elkaar kennen van vroeger, maar dat is eigenlijk een list om mee naar de woning van het slachtoffer te kunnen. De oplichtster zegt dat ze die dag terug naar Canada reizen én enkele recent gekochte spullen niet wil meenemen.

De bejaarde dame stemt in en samen trekken ze naar de woning van het slachtoffer. Daar haalt de oplichtster een bedovertrek, een kussen en een donsdeken boven waarvan de politie vermoedt dat ze gestolen zijn. De oplichtster wil de spullen eerst aan het slachtoffer geven, maar vraagt daar nadien 400 euro voor. Het slachtoffer geeft haar uiteindelijk 300 euro. Als het bejaarde slachtoffer onraad begint te ruiken, maakt de dame zich snel uit de voeten.

De oplichtster is tussen 40 en 50 jaar oud en ongeveer 1m60 lang. Ze heeft donkerblond haar. Ze spreekt Frans en ze is vermoedelijk een Française. Op het ogenblik van de feiten droeg ze een beige of kaki jurk en een blauwe jeansvest. Ze droeg een zonnebril en een schoudertas. De oplichtster reed met een witte wagen, met een witte nummerplaat met zwarte cijfers.

Heeft u meer informatie over deze zaak, neem dan contact op met de politie op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Foto: Beelden Faroek / Federale Politie