Positief advies voor sloopvergunning villa Vaeck: "Advies kan genegeerd worden"

Het ziet er naar uit de felbesproken Villa Vaeck in Hofstad mag worden gesloopt. Dat is althans het advies dat de bestendige deputatie op haar bord krijgt voor de finale beslissing nu donderdag. De modernistische villa langs de Vaartdijk beroert al een tijd de harten van duizenden architectuurliefhebbers. Met een petitie protesteerden zij tegen de sloopvergunning die de gemeente afleverde.

Vorige maand nog werden illegale afbraakwerken aan de woning uitgevoerde, de politie moest tussenbeide komen. De gemeente verleende een sloopvergunning, omdat de woning onbewoonbaar zou zijn. “Maar dat klopt niet,” zegt Paul De Winter, zoon van de overleden architect van Villa Vaeck. “Dat ging over een kachel en mogelijk CO-gevaar. Maar intussen is die kachel weggehaald. Ook is er wat betonrot, maar dat is makkelijk te herstellen.” Volgens De Winter was de zogenaamde onbewoonbaarheid een kunstgreept om een sloopvergunnig te bekomen.

Maar ook op hoger niveau wordt een sloopvergunning nu alvast positief geadviseerd. “Het gaat om een verslag van de provinciale omgevingsambtenaar dat nog niet bekrachtigd is. Dat advies kan dus nog genegeerd worden,” stelt De Winter hoopvol. Morgen komt de deputatie samen en volgt een finale beslissing.