Petitie tegen sloopvergunning modernistische woning

Het zijn de huidige eigenaars van de modernistische woning die een sloopvergunning vroegen. Maar architecten, academici en erfgoedexperten zijn verontwaardigd. In de woning bevinden zich nog authentieke elementen uit de jaren ’50. “We schrijven 1956, je kan snuiven dat Expo ’58 op komst is, de sfeer van geloof in vrijheid en vooruitgang straalt van de villa af,” laat Paul De Winter, zoon van de architect, optekenen.

Tien jaar geleden kreeg hij een rondleiding in de modernistische villa aan de Vaartdijk. Hij maakte daar toen een reeks foto’s van. “De woning reikt naar de hemel om over de dijk heen de vaart te kunnen zien. Knap concept.”

In ons nieuws gaan we in gesprek met Paul De Winter. Meer info over de petitie vind je hier.

Foto: Facebookpagina Paul De Winter