Zemst zoekt uitbater voor sporthal in Eppegem

De sporthal is al jaren het vertrouwd terrein van badmintonners, basketballers, rope skippers, squashers, turners, volleyballers en zaalvoetballers. De zaal kan opgesplitst worden in 3 terreinen of kan ook in zijn geheel als 1 terrein worden gebruikt, bijvoorbeeld voor zaalvoetbal of basketbal.

De nieuwe uitbater wordt verantwoordelijk voor de sporthal met bijhorende cafetaria, polyvalente zaal en squashterrein.

Geïnteresseerden moeten zich kandidaat stellen voor 6 juni.