Proces tegen 'Monster van Vilvoorde' van start

In Brussel is het proces begonnen tegen een 35-jarige man uit Vilvoorde. Hij staat terecht voor onder meer mishandeling en verkrachting van vier vrouwen en zijn twee minderjarige dochters. Het parket van Halle-Vilvoorde eist 20 jaar cel met een bijkomende terbeschikkingstelling van nog eens 15 jaar.

Naast mishandeling en verkrachting staat het 'Monster van Vilvoorde' ook terecht voor het bezit en aanmaak van kinderporno. De man zocht altijd jonge, kwetsbare vrouwen uit en beloofde hen de hemel op aarde. Nadien oefende hij controle op hen uit door weerzinwekkende gruweldaden te plegen. Zo zou hij minutenlang op de buik van zijn zwangere vriendin gebokst hebben, in de hoop dat het kind zou sterven. Hij wurgde haar ook in een bos in Peutie totdat ze bijna bewusteloos was.

Verder bond hij de vrouwen vast en terroriseerde ook jarenlang zowel mentaal als fysiek zijn twee kinderen. Ze werden opgesloten in donkere kelders, naakt gehandboeid aan de trap, geslagen met een zweep en beschoten met ijzeren dartspijlen en een BB-gun. Hij zou zijn dochter ook verplicht hebben om met het wapen op haar moeder te schieten. Daarnaast zou hij zijn kinderen ook meermaals hebben aangerand en verkracht hebben met diverse voorwerpen.

"Deze man hoort niet in de samenleving thuis"

Het was Procureur des Konings van het parket van Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch zelf die vandaag de strafmaat kwam vorderen. Zij wil dat de man zo lang mogelijk in de gevangenis wordt opgesloten. Het parket eist een celstraf van 20 jaar en terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van nog eens 15 jaar.

"Dit is een gestoorde man zonder emoties. Alle onderzoeken wijzen uit dat er een reëel recidivegevaar is. Alle feiten werden gepleegd vanuit een machtspositie en hij genoot er van. Het gaat om ernstige feiten die de fysieke integriteit van zijn slachtoffers in het gevaar brengt en de maatschappij moet tegen deze man beschermd worden", aldus Van Wymersch in haar pleidooi.

Van Wymersch gaf tot slot ook een serieuze uitbrander richting het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. "Het CLB was al van in 2010 op de hoogte van bepaalde zaken, maar nam de zaken pas serieus in 2017. Veel van de gruweldaden hadden vermeden kunnen worden", aldus Van Wymersch.