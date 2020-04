Protest tegen afbraak gemeentehuis Beigem groeit

In Grimbergen zetten de plannen van het gemeentebestuur om het oud gemeentehuis van Beigem af te breken, kwaad bloed. Inwoonster Lindsay Rinckhout uit Beigem postte een open brief op Facebook die meer dan honderd steunbetuigingen kreeg.

Het was de voorjaarsstorm Ciara die het oud gemeentehuis van Beigem de genadeslag gaf: op zondag 9 februari stortte een groot deel van de achtergevel ten gevolge van de storm in. Er was toen niemand aanwezig, maar het gebouw, dat nog door twee klassen van de basisschool en als vergaderruimte door verenigingen werd gebruikt, is instabiel. Het college besliste daarop het gebouw af te breken.

Die boodschap komt in Beigem hard aan. Beigemnaar Lindsay Rinckhout schreef een open brief op Facebook die meer dan honderd steunbetuigingen kreeg. “Ik voel(de) me hier thuis en ik hoop dat nog lang te mogen voelen,” zegt de Beigemse. “Een familiedorp met een groot en hecht verenigingsleven. Wie hier woont, kent zijn buren, gaat naar ’t schooltje van Beigem, zit in één van de vele verenigingen. Er wordt gebouwd, verbouwd, afgebroken en heropgebouwd in Beigem: nieuwe huizen, een vernieuwde apotheek, zelfs een nieuwe bakker. Wij verwelkomen graag nieuwe inwoners en nieuwe handelaars, zo blijft ons dorp leven. Maar aan sommige zaken raak je niet. Sommige plekken breek je niet zomaar af. Ze zijn te belangrijk, staan in ons collectief geheugen gegrift en bepalen de identiteit van ons dorp. Ze staan op het paspoort van Beigem. Het gaat onder andere over de kerk, oude schoolgebouwen en inderdaad ook het oud gemeentehuis van Beigem met daarvoor het oorlogsmonument, dat zal worden verplaatst.”

Gemeenteraad

Oppositieraadslid Kirsten Hoefs (CD&V) zal de zaak op de eerstkomende gemeenteraad (in mei, n.v.d.r.) aankaarten. Hoefs: “Ik mis alternatieve pistes. Hoe denken de Beigemnaren hierover, is ‘achter de kerk’ de nieuwe geschikte locatie voor het oorlogsmonument? Dit is allemaal in volle coronacrisis beslist, zonder breed overleg met de bevolking. De ‘smoel’, het DNA en de toekomst van Beigem worden weggevaagd.”

Schepen van Onroerend Erfgoed Karlijne Van Bree (Vernieuwing): “Ik begrijp heel goed dat er protest is tegen de afbraak, maar veiligheid primeert. Het gebouw is geëvolueerd naar zo’n slechte staat dat het niet kan gered worden. Het schepencollege betreurt dat een stukje 19de-eeuws erfgoed van Beigem verloren gaat.”