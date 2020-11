Provincie investeert 50.000 euro in dierenasielen in onze regio

De provincie Vlaams-Brabant investeert zo'n 50.000 euro in acht erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Halle-Vilvoorde. Het gaat onder meer om het Vogelopvancentrum in Malderen en de Ark van Pollare in Lennik. Met het geld kunnen de dierenasielen hun werking professionaliseren.