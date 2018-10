Ravage en ontruimde woningen na ongeval

Op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw moesten afgelopen nacht 4 huizen tijdelijk ontruimd worden na een ongeval. Een vrouw die met haar wagen tegen een leegstaand huis was gebotst, veroorzaakte daarbij ook een lek in een gasleiding.

De vrouw reed met haar bestelwagen richting Halle en miste een bocht. Daarbij ging de wagen over een betonnen middenberm en belandde tegen de gevel van een huis. De bestuurster moest voor verzorging naar het ziekenhuis, niemand anders raakte gewond. Bij de klap raakte haar wagen echter ook een gascabine, wat een lek veroorzaakte in een aardgasleiding. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en gasmaatschappij Eandis kwamen ter plaatse. Vier woningen werden even ontruimd. Korte tijd later was het lek gedicht. De Bergensesteenweg erd pas na enkele uren weer vrijgegeven.