Record én extra lange files voor Autosalon

Het Autosalon heeft de voorbije dagen maar liefst 442.000 op de been gebracht. Dat is een record voor een zogenoemd ‘klein’ Autosalon, waarbij ook lichtevrachtvoertuigen en motors een prominente plek krijgen. Keerzijde van de medaille: de files in en rond het Autosalon op de grens met Wemmel waren wellicht nog nooit zo lang.