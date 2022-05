Recordaantal starters in Vlaams-Brabant

Nog nooit zijn zoveel mensen in ons land een eigen zaak gestart. En procentueel gezien is de ondernemerszin in Vlaams-Brabant het grootst. Dat blijkt uit de Startersatlas van Unizo, Graydon en UCM.

Al negen jaar op een rij stijgt het aantal mensen dat in onze provincie een eigen zaak start en dat is uniek in ons land. Vorig jaar begonnen meer dan 14.000 mensen in Vlaams-Brabant een eigen bedrijf, goed voor een stijging van 16 procent ten opzichte van 2020. Dat is een historisch record. “Het feit dat de starterscijfers in onze provincie jaar na jaar stijgen, weerspiegelt niet alleen de troeven en het potentieel van onze regio maar ook de grote ondernemersspirit die er heerst”, zegt Elke Tielemans, directeur van Unizo Vlaams-Brabant.

Meer dan een derde van alle nieuwe bedrijven situeert zich in de dienstensector. De tweede grootste groep starters in Vlaams-Brabant zijn de vrije beroepen. Vooral medische beroepen waren in trek. Ook in de bouwsector en de detailhandel zijn beduidend wat mensen een eigen zaak gestart.

Volgens Unizo zal het grote aantal starters van 2021 dit jaar niet geëvenaard worden. Dat blijkt uit cijfers van de voorbije maanden. “Ook de huidige economische en geopolitieke omstandigheden spelen mee. De hoge energie-, grondstoffen- en loonkost, en de tekorten in de toeleveringsketen zorgen voor een onzeker ondernemersklimaat”, aldus Tielemans.