Regio breit, haakt en naait voor Australische weesdiertjes

Heel wat mensen in onze regio zijn aan het breien, haken of naaien geslagen. Daarmee willen ze nestjes, buideltjes of zakjes maken voor dieren die door de Australische bosbranden weesjes zijn zijn geworden. Ook dierenwinkels en dierenopvangcentra hebben zich intussen in onze regio aangesloten bij de inzamelactie.

In Australië woeden al sinds september hevige bosbranden. Meer dan tien miljoen hectare bos staat in brand, ruim drie keer de oppervlakte van België. Volgens ecologen zijn ook al zo'n miljard dieren, van kangoeroes tot koala's, gestorven door de vlammenzee. Eén derde van de koala's hebben de branden al niet overleefd. Om de jonge weesjes van de overleden dieren te redden, worden vanuit heel de wereld buideltjes gemaakt.

In ons land werd die actie opgestart via de Facebook-pagina 'Team Belgium for Australia.' Een pagina die intussen ruim 32.000 leden telt. Via deze website krijg je alle informatie over wat je kan breien en met welke materialen je het best doet. In onze regio zijn ook vijf 'drop-off'-vrijwilligers. Daar kan je tot 25 januari al je spullen afgeven.

Wie dan weer geen tijd heeft om te breien, zamelt washandjes en dergelijke in die ook als buideltje kunnen gebruikt worden. Naast gewone mensen sluiten ook dierenwinkels zich aan. Zo is de Tom&Co in Halle een inzamelpunt opgestart, net als dierenopvangcentrum de Ark van Pollare in Lennik.