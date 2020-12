Regionale televisie scoort hoog inzake betrouwbaarheid

Regionale televisie is en blijft een belangrijke bron van informatie. Dat blijkt uit de vertrouwensbarometer die de VRT onlangs publiceerde. Na de openbare omroep en VTM hebben Vlamingen het meeste vertrouwen in regionale televisieomroepen, waaronder ook RINGtv.

In oktober van dit jaar liet de VRT een online-onderzoek uitvoeren. Daarbij moesten de ondervraagden aangeven in welke mate ze vertrouwen hebben in de verschillende nieuwsbronnen. "Uit het onderzoek is gebleken dat de regionale televisieomroepen het goed doen. Weliswaar iets minder goed dan onze nationale collega's van VTM en VRT maar beter dan de collega's van de geschreven pers en veel beter dan sociale media als Twitter en Facebook”, vertelt Dirk De Mesmaeker, hoofdredacteur van RINGtv.

Ook uit andere onderzoeken blijkt telkens weer dat kijkers de betrouwbaarheid van regionale televisieomroepen, waaronder RINGtv, zeer hoog inschatten en zelfs als hoogste troef beschouwen. Dat vertrouwen vertaalt zich ook in een toenemende belangstelling en een stijgend bereik. "De belangstelling voor onze nieuwsuitzendingen zien we stijgen, maar ook die voor onze sociale media. Het toont ook dat wij in een moeilijk jaar als 2020 erin geslaagd zijn om de kijkers aan ons te blijven binden. 2020 was een moeilijk jaar, we moesten veel negatief nieuws brengen, veel minder leuke boodschappen, maar toch ook veel verhalen die positief waren. Boodschappen van hoop. En we gaan uiteraard proberen om die ook volgend jaar te blijven brengen”, zegt De Mesmaeker. "Ik wil ook al onze kijkers bedanken voor het vertrouwen en ik hoop dat ze ons ook volgend jaar trouw zullen blijven."