Reinhoud De Bosscher lijsttrekker voor N-VA in Merchtem

N-VA Merchtem draagt Reinhoud De Bosscher voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De Bosscher werd in 2018 verkozen in de gemeenteraad. Hij is er tot op vandaag het jongste gemeenteraadslid.

Reinhoud De Bosscher is 25 jaar oud, jurist van opleiding en is momenteel kabinetsmedewerker bij de N-VA. De partij zetelt in Merchtem in de oppositie en telt drie gemeenteraadsleden. Naast De Bosscher maken ook Tom Van Gestel en Jean De Block deel uit van de N-VA-fractie in de Merchtemse gemeenteraad.